البيت الأبيض: بايدن يبحث جائحة كورونا والاقتصاد والصين في لقاء مجموعة السبع

أعلن البيت الأبيض أنه من المقرر أن يبحث الرئيس الأمريكي جو بايدن الاقتصاد العالمي وسبل مواجهة فيروس كورونا وتوزيع اللقاحات خلال أول اجتماع افتراضي مع قادة مجموعة السبع المقرر انعقاده الجمعة المقبلة.

وقال البيت الأبيض في بيان نشره على موقعه الإلكتروني -وفقا لصحيفة /واشنطن تايمز/ الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، إن "لقاء بايدن الافتراضي مع قادة اقتصادات السوق الديمقراطي الرائدة في العالم هو بمثابة فرصة لبحث خطط هزيمة وباء كوفيد-19 وإعادة بناء الاقتصاد العالمي".

وأضاف البيان أن "بايدن سيبحث أيضا الحاجة لضخ استثمارات لتعزيز قدراتنا التنافسية الجماعية وأهمية تحديث القواعد العالمية لمواجهة التحديات الاقتصادية مثل تلك التي تشكلها الصين".

وأفاد البيت الأبيض بأنه من المتوقع أن يؤكد الرئيس الأمريكي خلال اجتماع الجمعة المقبلة مع مجمعة السبع على الحاجة إلى تنسيق عالمي بشأن إنتاج اللقاحات وتوزيعها وإمداداتها، بالإضافة إلى الجهود العالمية للاستعداد للحماية من الأوبئة المستقبلية.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن الاجتماع مع مجموعة السبع يمثل أول مشاركة رئيسية متعددة الأطراف لبايدن كرئيس للولايات المتحدة والعودة إلى الدبلوماسية التي ميزت الكثير من فترة توليه منصب نائب الرئيس.

وأضافت أنه من المقرر أن يشارك بايدن خلال اليوم نفسه في "نسخة خاصة" من مؤتمر ميونيخ للأمن، وهو تجمع لقادة العالم يركز على الدفاع.