الرئيس الفلبيني دوتيرتي يحصل على لقاح كوفيد بشكل علني

قال المتحدث باسم الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، اليوم الاثنين، إن الرئيس سيتلقى اللقاح ضد كوفيد -19 علنا في محاولة لتهدئة مخاوف الفلبينيين بشأن سلامة اللقاح.



وأعلن في وقت سابق أن دوتيرتي لا يريد الحصول على اللقاح علنا لأنه كان يخطط لتلقي حقنة التطعيم في اردافه.



وقال المتحدث الرئاسي هاري روك إن دوتيرتي غير رأيه بشأن تلقي اللقاح بشكل علني- لكن روكي لم يؤكد ما إذا أن دوتيرتي سيتلقى الحقنة في أعلى ذراعه كما جرت العادة مع لقاحات فيروس كورونا.



وتابع روكي: "قال الرئيس إنه سيتلقى اللقاح بشكل علني.. سيقوم بالإعلان عن موعد ذلك".



ولم تتلق الفلبين بعد أي إمدادات من لقاحات كوفيد، لكنها تستعد لبدء التطعيم بمجرد وصول الجرعات إلى البلاد.



وتهدف الحكومة إلى تطعيم ما يتراوح بين 50 مليون و70 مليون فلبيني مجانا هذا العام.



إلا أن مسحا على مستوى البلاد أظهر أن 47% من الفلبينيين رفضوا التطعيم بلقاح كوفيد-19، ويرجع ذلك أساسًا إلى مخاوف بشأن سلامته، وأضاف الاستطلاع أن 5% يشعرون أن اللقاح ليس ضروريا لمكافحة كوفيد -19.



وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكوفيد-19 في الفلبين إلى 550860 إصابة اليوم الاثنين، حيث سجلت وزارة الصحة 1685 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 11517.