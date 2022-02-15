هونيس رافضا تغيير نظام الدوري الألماني: إنها مزحة

تثير فكرة إقامة دوري فاصل لتحديد الفائز بلقب الدوري الألماني، جدلًا واسعًا، فالرئيس الفخري لفريق بايرن ميونيخ أولي هونيس عبر عن رفضه لهذا المقترح.

ففي حوار تليفزيوني وصف هونيس الفكرة بأنها "مزحة" موضحا "في بوندسليجا ينبغي تتويج الفريق الذي كان الأفضل في 34 مباراة وتغلب على كل الصعاب التي واجهته".

وأضاف هونيس "هذا فقط قانون ضد بايرن ميونخ ولاعلاقة له بإضفاء الإثارة على المسابقة".

وبهذا الموقف يخالف هونيس ما ذهب إليه رئيس مجلس إدارة بايرن ميونخ أوليفر كان، الذي وصف مقترح إقامة مباريات فاصلة لتحديد الفائز بلقب الدوري بـ"المشوق".

وأوضح كان بهذا الخصوص "إدخال نظام نصف النهائي والنهائي في مسابقة البوندسليجا يعني تشويق أكثر بالنسبة للجماهير" مضيفا "لذلك من المنطقي طرح مثل هذا المقترح للنقاش ونحن في بايرن ميونخ منفتحون على الأفكار الجديدة".

وكانت الرئيسة الجديدة لرابطة الدوري الألماني دوناتا هوبفن قد طرحت في حوار مع صحيفة بيلد أم سونتاج، فكرة إقامة مباريات فاصلة في الدوري الألماني.

وقالت بهذا الخصوص "سيكون الدوري أكثر جاذبية عندما تكون هناك منافسة أكثر في صدارة الترتيب، إذا كانت المباريات الفاصلة ستساعدنا على ذلك فيمكننا الحديث عنها".

وهناك تصور من البعض عن كيفية إقامة هذه المباريات الفاصلة، إذ اقترح المدير التقني السابق لفريق بايرن ميونخ ميشائيل ريشكه أن يتم تنظيم مباريات فاصلة من نصف نهائي والنهائي تجمع أصحاب المراتب الأربعة الأولى في الدوري، فقط في المواسم التي لا تكون فيها بطولة كأس العالم وبطولة أمم أوروبا، أي كل عامين.

ويوضح ريتشكه ذلك بالقول "سيلعب صاحب المركز الأول مع صاحب المركز الرابع في النصف النهائي الأول، فيما يجمع النصف نهائي الثاني صاحب المركز الثاني مع صاحب المركز الثالث ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية".

يذكر أن الدوريين البلجيكي والنمساوي يعتمدان نظام المباريات الفاصلة في تحديد الفائز باللقب، لكن الدوريات الأوروبية الكبرى مثل الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني والإيطالي تعتمد نظام النقاط في تحديد المتصدر والمتوج.