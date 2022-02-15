عشماوي: تغطية 55% من المحافظات بالمشروعات التجارية والمناطق اللوجستية ‬حتى الآن

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن ما طرحه الجهاز من فرص استثمارية حقيقية على مدار الثلاثة سنوات الماضية وجارى تنفيذها على أرض الواقع تبلغ 18 مشروعاً في 11 محافظة باستثمارات تقرب من 50 مليار جنيه، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ومستودعات استراتيجية لزيادة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية إلى 8 و9 أشهر.

وأضاف عشماوي، خلال المنتدى الأول للاستثمار والتجارة "استثمر"، أنه مع طرح الفرص الاستثمارية الجديدة ستصل عدد المشروعات إلى 28 مشروعاً في 15 محافظة بما يغطي 55% من المحافظات حتى الآن، موضحا أن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار والعمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات، كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وتثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول علي قيمة اقتصادية مضافة.