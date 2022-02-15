وجه الفنان أحمد فلوكس انتقادًا لاذعًا للمخرج هادي الباجوري، بعد تصريحاته المثيرة للجدل التي أدلى بها خلال لقائه ببرنامج «كلام الناس»، وقال فيها: «ماعنديش مشكلة زوجتي ياسمين رئيس تعمل مشهد رومانسي في أعمالها، ومقدرش أقول غير كده، لأني بعمل مشاهد رومانسية وإزاي هقولها لا؟ هتقولي إنت منافق».

ونشر «فلوكس» صورة للمخرج هادي الباجوري، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليها قائلًا: «ناس مين اللي بتسيب بناتها وزوجاتها تلبس مايوه عريان مش فاهم... اتكلم عن نفسك يا ريس وعن نوعك».

وأضاف: «أنت ماعندكش مشاكل أن مراتك تتباس ده موضوعك مش موضوعنا، براحتك.. لكن ده أنت وده نوعك انت إحنا لا.. أنت بتقول إيه.. اتقِ الله».

وتابع: «يعني واحد بيشم يبقى كل الناس شمامة واحد فاشل تبقى كل الناس فشلة، وللأسف الكلام متاخد عنوان وللأسف أنا مش فاهم يعني ولا عمل ليه ناجح حتي شريهان عودتها سواء مسرح أو إعلان مش هاتكلم ولا كأنها رجعت.. ولسه أساسا بيشتغل.. امتى المهنة دي تتعدل وتنضف بقي.. خلوها تنضف».