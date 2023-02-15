وفاة مفاجئة لرئيس وحدة علاج الألم بمركز الأورام بجامعة طنطا

شهدت مستشفى طنطا الجامعي بمحافظة الغربية، وفاة الدكتور ياسر عمرو أحمد راغب أستاذ التخدير والعناية المركزة الجراحية، ورئيس وحدة علاج الألم بمركز الأورام بجامعة طنطا، أثناء عمله داخل قسم التخدير بالجامعة متأثرًا بأزمة قلبية مفاجئة.

وأكد الدكتور أيمن عبد المقصود رئيس قسم التخدير بجامعة طنطا، أن الطبيب حضر إلى قسم التخدير بالجامعة في الصباح الباكر بمنتهى النشاط، ولا يعاني من أي أمراض، ولم تظهر عليه علامات الإجهاد.

وأضاف أنه أثناء الحديث مع الطبيب الراحل داخل قسم التخدير بمستشفى الفرنساوي، وشعر الفقيد بإعياء وسقط على الأرض، وأصيب بتشنجات وجرت محاولات لإفاقته.

وجرى نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي ولفظ أنفاسه الأخيرة لحظه وصوله إلى المستشفى.

وتقدم الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، ووكلاء الكلية والمدير التنفيذي للمستشفيات، ومديري المستشفيات الجامعية، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من أطباء وتمريض، وجميع العاملين بالكلية، بخالص التعازي في وفاة الفقيد، وأن يسكنه الله فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتم تشييع جثمان طبيب التخدير إلى مثواه الأخير في مشهد جنائزي مهيب بمسقط رأسه بالمحلة الكبرى.