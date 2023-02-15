سحابة سامة فوق مناطق مأهولة بالسكان بسبب حريق نفايات في بنما

أدى حريق هائل في أكبر مكب للنفايات في بنما إلى تشكل سحابة من الدخان "شديدة السمية" فوق مناطق مأهولة بالقرب من العاصمة، حسبما ذكر رجال الإطفاء الثلاثاء.

وقال إدواردو إسكوبار المسؤول في إدارة الإطفاء، وفقا لراديو (مونت كارلو الدولية)، إن "إطفاء الحريق قد يستغرق نحو أسبوع، وأن سحابة الدخان التي يمكن رؤيتها من مواقع عدة في العاصمة شديدة السمية و تتحرك مع الرياح لكن لا يمكننا فعل أي شيء حيال الدخان".

ومن جانبها، قالت شركة "أورباليا" مالكة امتياز المكب إنه "من بين الفرضيات العديدة التي يجب التحقيق فيها وجود أياد إجرامية".

يشار إلى أنه أقيم مكب سيرو باتاكون المفتوح في 1986 ويستقبل أكثر من نصف نفايات البلاد بأكملها، وهو يقع بالقرب من حي عشوائي.. واندلع الحريق الاثنين في مكب النفايات سيرو باتاكون في ضواحي العاصمة بنما.