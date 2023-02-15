وصول 9 طائرات مساعدات إغاثية لمطارات سوريا

وصلت صباح اليوم الأربعاء، إلى مطارات: دمشق الدولي وحلب الدولي واللاذقية، 9 طائرات محملة بالمساعدات الإغاثية لمساعدة المتضررين من الزلزال.

وأفادت وكالة الأنباء السورية بوصول طائرتين إماراتيتين إلى كل من مطار دمشق الدولي ومطار حلب الدولي؛ تحمل مساعدات غذائية وإنسانية لمتضرري الزلزال، بالإضافة لوصول طائرة مساعدات سعودية إلى مطار حلب الدولي محملة بمساعدات لمتضرري الزلزال.

وأشارت إلى وصول طائرة صينية إلى مطار دمشق الدولي، محملة بالمساعدات الإغاثية لمساعدة المتضررين من الزلزال، كما وصلت طائرة قادمة من بيلاروس إلى مطار حلب الدولي تحمل مساعدات إغاثية وطاقماً طبياً.. فيما وصلت طائرة مساعدات يابانية إلى مطار دمشق الدولي تحمل 18 طناً من المساعدات الطبية للمتضررين جراء الزلزال.

وأضافت الوكالة أن هناك طائرة أردنية وصلت لمطار دمشق الدولي، محملة بالمساعدات الإغاثية، تحمل 12 طناً من المساعدات الطبية، بالإضافة لوصول طائرة مساعدات إنسانية من تونس تحمل 11 طناً ونصف الطن من المواد الطبية والغذائية.. كما وصلت إلى مطار اللاذقية الدولي طائرة ليبية محملة بدفعة مساعدات جديدة.

وأوضح مدير مطار اللاذقية، زياد طويل، أن الطائرة الليبية تحمل على متنها 40 طناً من المواد الغذائية، وتشمل معلبات غذائية وحليباً، إلى جانب معدات طبية من بينها أسرة وفرشات وجهاز طبي.