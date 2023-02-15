 مصرع شخص وإصابة آخر في اصطدام دراجة نارية بسيرفيس في الأقصر - بوابة الشروق
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مصرع شخص وإصابة آخر في اصطدام دراجة نارية بسيرفيس في الأقصر

محمد راشد
نشر في: الأربعاء 15 فبراير 2023 - 2:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 فبراير 2023 - 2:08 م

لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر، اليوم الأربعاء، في حادث اصطدام سيارة أجرة بدراجة نارية "موتوسيكل" في إسنا بالأقصر.

وتلقى اللواء هشام عبد الغفار، مدير أمن الأقصر، إخطارًا بوفاة عبد الرحيم فؤاد، 42 سنة، يقيم بقرية المساوية، يعمل خفير نظامي في مباحث مركز شرطة إسنا، متأثرًا بإصابته في حادث اصطدام دراجته النارية بسيارة سيرفيس داخل المدينة إسنا.

كما أسفر الحادث عن إصابة سائق السيارة، وجرى نقله إلى مستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا، لتلقي الإسعافات اللازمة، بينما تم نقل جثة الأول إلى مشرحة المستشفى، لعمل الإجراءات اللازمة وتحرير محضر واستصدار تصريح بالدفن.


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