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أمير الكويت يصدر مرسوما أميريا بحل مجلس الأمة

الكويت-(د ب أ)
نشر في: الخميس 15 فبراير 2024 - 7:30 م | آخر تحديث: الخميس 15 فبراير 2024 - 7:30 م

أصدر الديوان الأميري الكويتي اليوم الخميس، مرسوما أميريا بحل مجلس الأمة، وعزا المرسوم هذه الخطوة إلى أنها جاءت "بناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".

وكان مجلس الأمة قد رفض بالاجماع شطب حديث النائب الدكتور عبدالكريم الكندري أثناء جلسة مجلس الأمة الأسبوع الماضي، والتي كانت مقررة للرد على خطاب الأمير يوم تنصيبه، حيث شطب رئيس مجلس الأمة حديث الكندري عن خطاب الأمير والذي قال فيه "إن المجلس والحكومة توافقا على الاضرار بمصالح الكويت ".

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