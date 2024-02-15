أكد مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، جاهزية الفريق لمباراة شباب بلوزداد التي تقام غدا، والمؤجلة من الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ومشددًا على أن الأهلي هدفه الفوز والعودة إلى القاهرة بالنقاط الثلاث.
وقال كولر خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي اليوم: «سبق أن خضنا مباراة في القاهرة أمام شباب بلوزداد، ونعلم أنه منافس شرس، ومواجهته ستكون صعبة، وتحتاج إلى تركيز شديد من جميع اللاعبين، لاسيما أن الفريق الجزائري يلعب على أرضه وسيدعمه جمهوره بكثافة».
وأكد المدير الفني أن الأهلي لا يعاني من أي صعوبات على الجانب البدني، لافتا إلى أن اللاعبين الدوليين خاضوا مباريات قوية في أمم إفريقيا، وانتظموا في التدريبات الجماعية مع الفريق بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخب، وأن هدفه الحفاظ على طريقة لعب الأهلي وأسلوبه خلال المباراة.
وأضاف كولر أنه متواجد مع الأهلي منذ عام ونصف، ويدرك تمامًا مدى صعوبة المباريات مع الأندية الجزائرية، وأن مباراة الغد أمام بلوزداد ستكون صعبة، كما يدرك أن أي فريق يواجه الأهلي يحاول أن يظهر أفضل ما لديه؛ لأنه يلعب أمام بطل القارة وهذا قدر الأهلي.
وشدد المدير الفني على أن قائمة الأهلي تزخر بلاعبين أصحاب خبرات كبيرة يجيدون التعامل مع كل هذه الضغوط، وهؤلاء اللاعبون قادرون على تقديم مباراة تليق بالأهلي وحصد النقاط الثلاث أمام بطل الجزائر، خاصة أن فرق المجموعة أصبحت متقاربة وأي نقطة حاليا لها حسابات كثيرة، لهذا سوف نسعى بقوة لتحقيق الفوز.
وأوضح كولر أن الأهلي لديه قائمة كبيرة وجميع اللاعبين على مستوى واحد، ولديه الثقة في لاعبيه، خاصة أن الجميع يشارك مع الفريق، مشددا في الوقت نفسه على أن الغيابات والإصابات واردة وجزء من كرة القدم، وأن الجهاز الفني يعرف كيف يتعامل مع هذه الغيابات.
وأشار المدير الفني إلى أن مصطفى أبو الخير لاعب شاب وشارك في تدريبات الأهلي لمدة ثلاثة أسابيع تخللها تواجده في معسكر الإمارات وتم ضمه للقائمة المتواجدة في الجزائر لاكتساب الخبرات ومن الوارد أن يشارك في أي وقت.
كما أكد أن الجهاز الفني يتابع أحمد قندوسي لاعب الفريق المعار إلى سيراميكا كليوباترا، ويقدم أداء رائعًا، لافتًا إلى أن الهدف من إعارة اللاعب هو المشاركة والاحتكاك، وأنهم يتابعونه جيدا وسعداء بما يقدمه إلى الآن.