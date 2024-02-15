ستولتنبرج: الموافقة على المساعدات لأوكرانيا في مصلحة أمريكا

أعرب أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، في مؤتمر صحفي في بروكسل، اليوم الخميس، عن اقتناعه بأن الكونجرس الأمريكي سيوافق على حزمة مساعدات بمليارات الدولارات لصالح أوكرانيا.

وأضاف ستولتنبرج، أن مجلس النواب الأمريكي "بناء على المصالح الأمريكية لعدم السماح للرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين بالفوز" سيوافق على المساعدات.

وكان وزراء دفاع الناتو في مقر الحلف لمناقشة الدعم طويل الأجل لأوكرانيا والمضي قدما في محادثات إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على شئون الدفاع.

وقال ستولتنبرج، في وقت سابق، إن تأخر واشنطن في الموافقة على المساعدات العسكرية لأوكرانيا له "بالفعل تداعيات" مرئية، في ظل إعلان أوكرانيا عن نقص في الذخيرة.

وقال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، إن الحلف قلق "باستمرار" أن الذخيرة قد تنفد من أوكرانيا، ولكن شدد على أنه يتم فعل كل شيء لمساعدتهم على مواجهة روسيا.

وأعلن شابس، مع نظيره اللاتفي عن مشروع لإمداد أوكرانيا بآلاف الطائرات المسيرة للتصدي لروسيا.

وأعلن ستولتنبرج، أيضا أن الناتو وأوكرانيا سيؤسسان معا في بولندا مركزا لتحليل تكتيكات الجيش الروسي في الحرب.

وسيتم تخصيص المركز الذي سيتم إنشاؤه في بيدجوشتش، شمال غرب وارسو، ليشارك الجيش الأوكراني تقارير مع حلف الناتو تجاربه في مواجهة الجيش الروسي.

ويهدف هذا إلى تجميع نقاط ضعف الجيش الروسي، ونقاط قوته فيما يواجه الأسلحة التي يزود بها حلف الناتو أوكرانيا.

وقال ستولتنبرج، أن المركز يشكل "صرحا لتتعلم فيه القوات الأوكرانية وتتدرب إلى جانب نظرائهم في الحلف".

وتخيم على المناقشات في مقر الناتو، تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي قال فيها يوم السبت الماضي، خلال حشد انتخابي لأنصاره إنه "سيشجع" روسيا "على فعل ما تريد" مع دول الناتو التي لا تنفق ما يكفي على الدفاع.

وأشاد ستولتنبرج، بالجهود المبذولة للوفاء بالتزام 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وقبل الاجتماع، تحدث عن "ارتفاع غير مسبوق بنسبة 11% عبر الحلفاء الأوروبيين وكندا" في الإنفاق الدفاعي.

وحث وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، على توخي الحذر فيما يتعلق بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مشيرا إلى تعليقاته بشأن حلف شمال الأطلسي (ناتو) قائلا: "علينا أن نقف أمام تهديداته من ناحية، ولكن من ناحية أخرى يجب ألا نسمح لأنفسنا بأن نضل طريق ما يتعين علينا القيام به في أوروبا".

ووافق أعضاء الناتو منذ عام 2006 على إنفاق 2% من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع ، لكن القليل منهم فقط حققوا هذا الهدف، مما أثار إحباط الولايات المتحدة.

وفي 2014، تعهد الناتو بوقف خفض ميزانيات الدفاع في أعقاب حرب روسيا للقرم في أوكرانيا.

وبعد تسع سنوات، التزم أعضاء الناتو بإنفاق 2% على الأقل من الناتج الإجمالي المحلي على الدفاع، بعد أكثر من سنة على توسع حرب روسيا لباقي أوكرانيا.

وكان انضمام السويد إلى حلف الناتو، الذي يعطله عدم مصادقة البرلمان المجري على القرار، على جدول أعمال الحلف.

وقالت وزيرة الدفاع الهولندية كاجسا أولونجرين، بعد الاجتماع، أن الحلف أوضح للمجر أن السويد "تنتظر من وقت طويل للغاية لدخول الحلف كعضو كامل العضوية".