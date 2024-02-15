نقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن مصادر قولها إن التوتر داخل مجلس الحرب وصل ذروته، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزير في مجلس الحرب بيني جانتس نادرا ما يتحدثان معا.



وقالت المصادر إن نتنياهو لديه شكوك تتعلق بتواصل جانتس مع المسئولين الأمريكيين، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.



وأضافت المصادر لهيئة البث أن الوزير بمجلس الحرب جادي آيزنكوت انتقد قرارات نتنياهو بشأن الوفد المفاوض في صفقة الأسرى المحتجزين، مشيرة إلى أن آيزنكوت يرفض اتخاذ نتنياهو القرارات بمفرده ويعد ذلك إخلالا باتفاق مجلس الحرب.



وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت قناة "العربية"، نقلاعن تقارير عبرية، أن التحالف الحكومي الهش لنتنياهو كان قريبا من الانهيار بعدما بحث جانتس وآيزنكوت الانسحاب من مجلس الحرب، متهمين نتنياهو بالانفراد بقرارات مصيرية تتعلق بصفقة محتملة لتبادل الأسرى مع حركة حماس.



كما تحدثت هيئة البث الإسرائيلية عن جبهة أخرى من التوتر يخوضها نتنياهو مع قادة في الجيش والأجهزة الأمنية، بعد أن بعث رئيس الوزراء مراقبا خاصا به من خارج الأجهزة الأمنية لحضور محادثات القاهرة التي شارك فيها أيضا قطر والولايات المتحدة حول صفقة تبادل للمحتجزين متوقعة مع حماس، والتي شارك فيها من الجانب الإسرائيلي رئيس جهاز الموساد ديفيد برنياع ورئيس جهاز الشاباك رونان بار.



وأوضحت الهيئة أن جانتس وآيزنكوت كانا على وشك الاستقالة من المجلس ومغادرة حكومة نتنياهو، لكنهما قررا البقاء نظرا للتطورات الحاصلة عند الحدود اللبنانية وارتفاع حدة التصعيد هناك وبسبب حساسية قضية المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس في قطاع غزة، وفقا لما نقلته "العربية".