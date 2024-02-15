الفصائل الفلسطينية: تهديدات الاحتلال باجتياح رفح تمثل تهديدا لسيادة مصر وأمنها القومي

قالت الفصائل الفلسطينية، إن تهديدات الاحتلال بتوسيع العدوان والحرب على مدينة رفح؛ التي تؤوي نحو 1.5 مليون مواطن، يمثل تهديدًا لسيادة مصر وأمنها القومي.



ودعت في بيان مشترك، اليوم الخميس، إلى أوسع حملة شعبية لرفض العدوان والانتهاكات المتواصلة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وإصرار الحكومة النازية المتطرفة على تنفيذ مخططات الضم والتوسع والتهجير القسري، وتصفية قضية اللاجئين عبر الاستهداف الممنهج لـ(أونروا)، إضافة إلى المطالبة بوقف الحرب وإفشال مخططات الإبادة والتجويع».



كما دعت الحكومات العربية والإسلامية إلى التحرك العاجل وممارسة الضغط السياسي المطلوب على المستوى الدولي؛ لوقف العدوان والتصدي لمخططات العدو، مناشدة «الأحزاب والقوى العربية والإسلامية والعالمية المناصرة للشعب الفلسطيني القيام بواجباتها؛ لحماية القضية الفلسطينية وعدم ترك الشعب الفلسطيني وحيداً يواجه كل هذا الإرهاب الصهيوني والعنصرية المدججة بالأحقاد وأدوات القتل والتدمير».



وقالت إن «حركة الجماهير والقوى الأحزاب والتيارات في مختلف دول العالم، قادرة على إحداث الضغط والتأثير، وقادرة على إحداث التغيير في مواقف الحكومات والدول للجم هذا الإرهاب الصهيوني النازي»، بحسب البيان.



وناشدت جميع القوى والأحزاب والاتحادات النقابية والبرلمانية في كل مكان لأخد دورها والقيام بمسئوليتها وتأكيد انحيازها للقضية الفلسطينية، والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع المذابح والجرائم والحروب المدمرة.



وطلبت من «أبناء الشعب الفلسطيني التلاحم والوقوف صفًا واحدًا ضد مشروعات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، والثبات على الأرض والحفاظ عليها، والتوجه إلى المناطق التي أُخرجوا منها على طريق العودة إلى فلسطين».