محافظ شمال سيناء يفند شائعات ميدل إيست آي: لم نستقبل غير سفينة تركية وإماراتية حتى الآن

رد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، على الشائعات التي نشرها موقع «ميدل إيست آي» حول دفع الشاحنات 20 ألف دولار لعبور معبر رفح، مؤكدا أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وشدد خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على قناة «ON E» مساء السبت، أن أي نجاح تحققه مصر لابد أن يقابله هجوم، قائلا: «سأرد بشكل نظري وعملي على هذا الادعاء دون انفعال».

وأضاف: «من الناحية النظرية، مصر هي الداعم الأول للقضية الفلسطينية منذ عام 1948، وهي الوسيط الأكبر في أي جهود لوقف أي صراع مسلح، وآخرها اتفاق وقف إطلاق النار الحالي».

وتابع: «عمليًا، خاضت مصر أربع حروب نظامية لصالح القضية الفلسطينية، كلفتها اقتصاديًا الكثير، أما فيما يتعلق بالمساعدات، فمصر قدمت أكثر من 80% من المساعدات الدولية قبل إغلاق المعبر، وبعد فتحه في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الحالي، وصلت نسبة المساعدات المصرية إلى أكثر من 90% حتى الآن».

وأشار إلى أن «الدعم الذي جاء إلى مصر من الخارج بعد إعادة فتح المعبر حتى الأن سفينة تركية وأخرى إماراتية، بالإضافة إلى بعض الأشياء من الأمم المتحدة فقط، فضلا عن أن مصر تتحمل علاج الجرحى -المكلف جدًا- لكننا نمتلك الإمكانيات ولن نتوانى عن تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين».

وواصل: «عمليا استمعنا بالأمس إلى الزميل الكويتي من مؤسسة السلام ينفي هذا الشائعة، واليوم خلال زيارة الدكتور خالد عبد الغفار قام بسؤال سائقي الشاحنات بشكل مباشر (يا ابني أنت بتدفع فلوس أو حد بيأخذ منكم حاجة؟) والإجابة كانت بالنفي القاطع: مفيش حد أخذ مننا حاجة)».

واختتم حديثه مشددا على أن «هذه الادعاءات تأتي نتيجة نجاح مصر في التصدي لمقترحات التهجير»، قائلا: «عندما خرج الرئيس الأمريكي وروج لفكرة تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، ردت مصر برفض قاطع عبر وزارة الخارجية والرئيس السيسي خرج أمام كل وسائل الإعلام ورفض التهجير وقال إننا (لن نقبل بهذا الظلم)، فهذا النجاح لابد أن يقابله هجوم».