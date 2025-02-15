تعليم النواب تبعث رسالة تأييد ودعم للرئيس السيسي لرفض تهجير الفلسطينيين

هاشم: 110 ملايين مصري يصطفون خلف القيادة السياسية

عبدالعاطي: نرفض نقل أهل غزة خارج أرضهم

أكد وفد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة سامي هاشم، تأييده ودعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري، خلال زيارة الوفد اليوم إلى محافظة أسوان، لتفقد بعض المدارس وجامعة أسوان ومستشفيات جامعة أسوان والسد العالي.

وقال خلال زيارة السد العالي، إن هناك نحو 110 ملايين مصري يصطفون خلف القيادة السياسية داعمين للرئيس السيسي في رفض أي مقترحات بشأن التهجير القسري للفلسطينيين حتى لا يتم تصفية القضية الفلسطينية.



وأضاف هاشم، أن هذا المكان شاهد على عظمة الإنسان المصري، فالسد العالي كان مشروع القرن وقتها، وكانت مصر محاصرة اقتصاديا، والبنك الدولي يرفض الدعم لها، ومع ذلك تم بناء السد العالي.



واستكمل: "سنثبت وسنتكاتف خلف القيادة السياسية ولن يستطيع أحد أن يجبرنا على أي شيء يهدد الأمن القومي المصري".



ومن جهتها، قالت وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب منى عبدالعاطي، إن الزيار تهدف إلى متابعة العمل بمدارس محافظة أسوان، والعمل داخل جامعة أسوان ومستشفياتها على أرض الواقع، عمل اللجنة والزيارات الميدانية التي تجريها إلى المحافظات.



وأضافت عبدالعاطي، لـ"الشروق"، أن اللجنة تهدف من هذه الزيارات إلى رصد الإشكاليات والمعوقات التي تعيق عمل المدارس أو الجامعات، والعمل على حلها وتذليلها.



وتابعت: "وشهدت زيارة الوفد إلى السد العالي إرسال رسائل تأكيد ودعم للموقف المصري الراسخ والثابت تجاه القضية الفلسطينية برفض كافة مخططات التهجير، والعمل على إعمار غزة مع وجود أهلها على أرضها".



وأكملت: "كما أننا ندعم الجهود المصرية في تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين، ودخول الجرحي والمصابين إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج".



وأكدت عبدالعاطي، أهمية وقوف القوى الوطنية المصرية خلف القيادة السياسية، لتوحيد الموقف المصري، وإرسال رسالة للخارج بأن مصر بأكلمها ترفض مخططات التهجير، وأي حلول يكون من شأنها نقل الفلسطينيين خارج أرضهم.



ووضم وفد اللجنة النواب، مني عبدالعاطي، وصبورة السيد، وحسام المندوه، ومحمد الحمامي، وسكينة سلامة، وليلي أبو إسماعيل، ورشا كليب، وأمل عصفور، بالإضافة إلى نواب محافظة أسوان.