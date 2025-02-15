حماس: ليس أمام شعبنا إلا الصمود على أرضه وإفشال مخططات التهجير

قال عبداللطيف القانوع المتحدث باسم حركة حماس، إن المقاومة انتصرت في وجه حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن أهداف الاحتلال فشلت أمام صمود الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن المقاومة تمكَّنت على مدار 15 شهرًا من الصمود والبسالة في مواجهة الاحتلال، موضحًا أن الشعب الفلسطيني ليس أمامه إلا الصمود على أرضه وإفشال مخططات التهجير.

ونوه بأن الصراع مع الاحتلال ليس صراع قوة عسكرية، مؤكدا أنّ المقاومة لديها باع طويلة في القدرة على الاحتفاظ بالأسرى وعدم الوصول إليها.

وذكَّر بواقعة احتجاز الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي ظلّ في الأسر لمدة خمس سنوات، رغم شن حرب على القطاع واستخدام كل وسائل التجسس لكن إسرائيل فشلت في الوصول إليه.

وأفاد بأن المقاومة لديها قدرة على عمليات التمويه والإخفاء، كما أنها تدرك أنها تواجه عدوًا يمتلك كمًا كبيرًا من الترسانة العسكرية والأجهزة الاستخباراتية، بجانب الدعم الغربي الذي يحصل عليه.





وانتهت اليوم السبت، الجولة السادسة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، والذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير.

وسلمت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الصليب الأحمر الدولي، 3 أسرى إسرائيليين هم الإسرائيلي الروسي ساشا ألكسندر تروبنوف، وساجي ديكل حن، ويائير هورن.

في حين أفرجت سلطات الاحتلال عن 369 فلسطينيا، أغلبهم من قطاع غزة.