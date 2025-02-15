الصليب الأحمر يدعو لفعل المزيد لاحترام كرامة الأسرى خلال التبادل بين حماس وإسرائيل

دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم السبت، جميع الأطراف المعنيين إلى "فعل المزيد" لضمان أن تحصل عمليات تبادل الأسرى المقررة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، "بكرامة واحترام الخصوصية".

وقالت المنظمة الإنسانية في بيان، إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تواصل التعبير عن قلقها إزاء الطريقة التي تتم بها عمليات الإفراج عن المحتجزين (الإسرائيليين في غزة) والأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل، وفق وكالة رويترز.

وأضاف البيان أنه على الرغم من دعوات متكررة لإجراء عمليات النقل بكرامة واحترام الخصوصية، يتعين على جميع الأطراف المعنية بما في ذلك الوسطاء، فعل المزيد لتحسين عمليات النقل المستقبلية.

وانتهت اليوم السبت، الجولة السادسة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، والذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير.

وسلمت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الصليب الأحمر الدولي، 3 أسرى إسرائيليين هم الإسرائيلي الروسي ساشا ألكسندر تروبنوف، وساجي ديكل حن، ويائير هورن.

في حين أفرجت سلطات الاحتلال عن 369 فلسطينيا، أغلبهم من قطاع غزة.