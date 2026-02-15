وفاة رجل جراء حريق بشقة في شمالي ألمانيا

قالت الشرطة في وقت متأخر من يوم السبت إنه تم العثور على رجل يبلغ من العمر 81 عاما ميتا بعد اندلاع حريق في شقة تقع فوق مركز تسوق في مدينة كيل بشمالي ألمانيا.

ووفقا للشرطة، فإن الضحية هو ساكن الشقة. ولا يزال سبب الحريق غير واضح، كما أصبحت الشقة الواقعة في وسط المدينة غير قابلة للسكن.

وقالت الشرطة إن اثنين من السكان عانيا من استنشاق طفيف للدخان وتلقيا العلاج في مكان الحادث. ولم يصب سكان آخرون بأذى وتم السماح لهم بالعودة إلى شققهم بعد أن أخمد رجال الإطفاء الحريق. وتم إغلاق الشقة التي بدأ فيها الحريق من أجل التحقيق.

وفي حوالي الساعة 8:20 مساء (1920 بتوقيت جرينتش)، قالت فرقة الإطفاء إنها استجابت بوحدة كبيرة من طواقم الطوارئ لحريق كانت فيه الأرواح في خطر. وتم الإبلاغ في البداية عن فقدان عدة أشخاص في المبنى المشبع بالدخان.

وقالت الشرطة إنه تم العثور على الرجل المتوفى أثناء جهود مكافحة الحرائق.

ووفقا لمراسل وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) ، اندلع الحريق في شقة بالطابق الثالث. وقالت متحدثة باسم الشرطة لـ(د ب أ) إن جارا سمع صرخات طلب استغاثة قادمة من الشقة المحترقة، وشوهدت ألسنة اللهب تندلع من نافذة.

وتعد الشقة جزءا من نفس المجمع الذي يضم مركز تسوق "سوفينهوف" المجاور لمحطة السكك الحديدية الرئيسية في المدينة. ويضم المجمع أيضا مكاتب وأروقة وشققا سكنية.