الخام الأمريكي يسجل أعلى مستوى منذ بداية العام

(رويترز) - ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم، حيث قفز الخام الأمريكي إلى أعلى مستوى منذ بداية العام، وسط تراجع طفيف في المعروض العالمي خلال الربع الأول من العام بفعل تخفيضات الإنتاج بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والعقوبات الأمريكية على فنزويلا وإيران.

يبدو أن المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي قد يبدأ قريبا ويحد من الطلب على الخام كبحت ارتفاع الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا إلى 58.76 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ بداية العام.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتا، أو ما يعادل 0.3%، عن التسوية السابقة إلى 67.43 دولار للبرميل. ويقل هذا المستوى بما يقارب الدولار عن أعلى مستوى في 2019، والذي بلغ 68.14 دولار للبرميل في اليوم السابق.