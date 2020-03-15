أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم الأحد تراجع صافي دخلها في عام 2019 إلى 7ر330 مليار ريال (2ر88 مليار دولار)، مقارنة بـ5ر416 (1ر111 مليار دولار) في عام 2018.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن الانخفاض يعزى في المقام الأول إلى "تراجع أسعار النفط الخام وكميات إنتاجه، بالإضافة إلى انخفاض الهوامش الربحية لقطاعي التكرير والكيميائيات، وانخفاض القيمة المثبتة لشركة صدارة للكيميائيات بواقع 6 مليارات ريال (6ر1 مليار دولار)".

وبلغت التدفقات النقدية الحرة 6ر293 مليار ريال (3ر78 مليار دولار)، مقارنة مع 322 مليار ريال (8ر85 مليار دولار) في العام السابق.

وبلغ إجمالي توزيعات الأرباح 4ر274 مليار ريال (2ر73 مليار دولار) في عام 2019.

وتعتزم الشركة إعلان إجمالي توزيعات أرباح نقدية عادية للسنة التقويمية 2020، بقيمة 75 مليار دولار على الأقل، تدفع بشكلٍ ربع سنوي، وذلك رهنا بموافقة مجلس الإدارة.

وبلغ حجم الإنفاق الرأسمالي في العام الماضي 9ر122 مليار ريال (8ر32 مليار دولار)، مقارنة مع 8ر131 مليار ريال (1ر35 مليار دولار) في عام 2018. واستجابةً لظروف السوق السائدة، تتوقع الشركة أن يتراوح حجم الإنفاق الرأسمالي لعام 2020 بين 25 مليار و30 مليار دولار، في ظل ظروف السوق الحالية والتقلبات الأخيرة في أسعار السلع، فيما تجري حاليا مراجعة الإنفاق الرأسمالي لعام 2021 وما بعده.

وأشارت إلى أن انخفاض تكاليف الإنتاج وكذلك انخفاض رأس المال المستدام يوفر قدرا كبيرا من المرونة لدى الشركة، ويبرهن على تميزها عن نظيراتها.