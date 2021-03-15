سميرة سعيد تكشف تفاصيل كليبها الجديد «متاهة» على إينرجي

كشفت الفنانة سميرة سعيد عن كواليس كليب أغنية "متاهة" والذي طرحته اليوم لبرنامج "أهلا وزحما" مع باسم كميل وسارة المنذر على راديو إينرجي.



َوقالت الديفا خلال مداخلة مع البرنامج إنها سعيدة بتعاونها مع شادي نور في الأغنية الجديدة خاصة أن هناك نجاحات متعددة جمعتهما سويا.



وتابعت: "في كيميا كبيرة بيني وبين الشاعر شادي نور والملحن بلال سرور واشتغلنا مع بعض أعمال مميزة قبل كده..الأغنية درامية وكانت المفروض تنزل من شهرين لكن مكنتش جاهزة".



وظهرت النجمة سميرة سعيد خلال الكليب بلوك جديد، حيث تميزت فيه بشعر طويل وخلفها جناحين، وذلك خلال الأغنية التي تتعاون فيها مع الشاعر شادي نور والملحن بلال سرور وتوزيع هاني ربيع ومن إخراج المخرج نضال هاني.



وخلال الفترة الماضية، تعاونت سميرة سعيد فى ألبومها الأخير مع عدد من الشعراء والملحنين، ومن الشعراء كل من: محمد القاياتي وشادي نور ودكتور محمود طلعت وأشرف أمين، رمضان محمد، أما الملحنون فتتعاون مع بلال سرور وإيهاب عبد الواحد ومحمد يحيى، حمدي الصديق، رضوان الأسمر، شادي محسن، احمد العدل، أما الموزعين فتعاونت مع محمد مصطفى، هاني يعقوب، أمير محروس، هاني ربيع، أحمد حسام.