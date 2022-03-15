محافظ جنوب سيناء: نتطلع لزيادة التبادل السياحي مع الهند

أعرب محافظ جنوب سيناء خالد فودة عن تطلعه لزيارة السياح الهنود إلى مدينتي شرم الشيخ وسانت كاترين وزيادة التبادل السياحي.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، مساء اليوم الاثنين، سفير جمهورية الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه، وقرينته، وذلك في إطار الترويج للمقاصد السياحية بجنوب سيناء، وفتح أسواق سياحية جديدة.

ودعا المحافظ السفير وقرينته لحضور الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة في الذكرى الـ33 لاسترداد طابا.

ومن جانبه، عبَّر سفير الهند عن سعادته البالغة بزيارته لمدينة شرم الشيخ، وأثنى علي الإجراءات والاستعدادات التي تتم حاليا بشرم الشيخ استعدادا للاجتماع الـ27 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ Cop 27، وكذا سعادته بزيارته لمدينة سانت كاترين، مبديًا إعجابه الشديد بما رآه بها.

كما أثنى السفير على العلاقات الوطيدة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية، وأبدى الاستعداد لزيادة وتوطيد العلاقات، لافتاً إلى أن هناك مناطق متشابهة بين البلدين، منها منطقة جبال الهيمالايا التي تشابه جبال مدينة سانت كاترين.

وفي ختام اللقاء، تم تبادل الهدايا والتقاط صورة تذكارية.

وكان السفير الهندي قد قام بزيارة لعدد من المقاصد السياحية بمدينة شرم الشيخ، وقام بزيارة لدير سانت كاترين اليوم.