تطعيم ١٣١ ألفا و٩٩٨ مواطنا ومواطنة ضد كورونا في أسوان

قال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية بأسوان، إن قطاع الطب الوقائي بالمديرية انتهى من تطعيم ١٣١ ألفا و٩٩٨ مواطنا ومواطنة، ضمن فعاليات حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا، والتي انطلقت يوم 6 مارس الماضي وتستمر حتى يوم ١٧ مارس، تحت رعاية وزارة الصحة والسكان.

وأوضح أن إدارة أسوان الصحية سجلت تطعيم ٣٤٨٦٨ مواطنا، فيما تم تسجيل تطعيم ١١٧٤٤ مواطنا بإدارة دراو الصحية، و٣٦٢٧٧ مواطنا بإدارة كوم أمبو الصحية، و٨٠٣٣ مواطنا بإدارة نصر النوبة الصحية، و ١٩٠٣٢ مواطنا بإدارة شرق مركز ادفو الصحية، ٢٢٠٤٤ بإدارة غرب مركز إدفو الصحية.

وأوضح مدير الطب الوقائي، أن الحملة تستمر حتى يوم ١٧ مارس الجاري، وتستهدف جميع المواطنين من سن 12 عامًا وأكثر، بدون تسجيل مسبق على الموقع وبدون انتظار رسالة كما في السابق، وذلك خلال مواعيد من الساعة 8 صباحا حتى 3 عصرا يوميا، مشيرًا إلى إعداد وتجهيز 680 فرقة ثابتة ومتحركة تشمل جميع الوحدات الصحية والمستشفيات، بالإضافة للجمعيات الأهلية ومراكز الشباب، وأماكن التجمعات.