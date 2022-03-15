أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات شخصية ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، ومسئولين آخرين، تتضمن منعهم من دخول روسيا.

وجاء في بيان للخارجية الروسية: "ردا على سلسلة العقوبات غير المسبوقة، والتي تحتوي ضمن أمور أخرى على منع عدد من المسؤولين الروس من السفر إلى الولايات المتحدة، فإن قائمة "الحظر" الروسية تتضمن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عملا بمبدأ المعاملة بالمثل".

كما شملت قائمة العقوبات أيضا مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، ونائبه داليب سينج، والمتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي.آي.إيه)، وليام بيرنز، ومديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامنتا باور، ونائب وزير الخزانة، أديويل أدييمو، ورئيسة بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، ريتا جو لويس، وهانتر نجل الرئيس جوزيف بايدن، ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.

وأشار البيان إلى أن قائمة العقوبات الروسية هي نتيجة حتمية لنهج الإدارة الأمريكية، مؤكدة أن العقوبات الروسية جاءت كرد فعل مضاد.