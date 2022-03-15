أعلن المستشار الرئاسي والمفاوض الأوكراني، ميخائيلو بودولياك، اليوم الثلاثاء، استئناف الجولة الرابعة من مفاوضات السلام مع فريق التفاوض الروسي.

وكتب بودولياك، عبر حسابه على منصة "تويتر": "المفاوضات جارية، تم تجديد المشاورات على المنطلق الرئيسي للمفاوضات"، مشددا على أهمية وقف إطلاق النار وسحب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.

وفي سياق آخر، تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمواصلة المباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على الرغم من فشله حتى الآن في التأثير على حل الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال ماكرون في تصريحات - نقلتها مجلة بوليتيكو الأوروبية اليوم الثلاثاء عن محادثاته المباشرة مع بوتين: "لن أخبركم أنني راضٍ عن النتائج، لكننا بحاجة إلى الاستمرار"..مضيفا " أن الهدف من مثل هذا الحوار مع بوتين هو الحفاظ على خط اتصال مفتوح لمناقشة أمور مثل الممرات الإنسانية وحماية المحطات النووية وأي مخرج محتمل للصراع".

وعلى صعيد آخر، أعلنت محطة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مقتل مصوّرها بيير زاكرزيفسكي، متأثرا بإصابته التي مُني بها إلى جانب الصحفي بنيامين هال، أمس، بعد تعرضهما لإطلاق نار أثناء تغطية العمليات العسكرية خارج العاصمة الأوكرانية كييف.

وقالت الرئيس التنفيذية للمحطة، سوزان سكوت: "ببالغ الأسى وبقلب مثقل نشارككم الأخبار هذا الصباح فيما يتعلق بمصورنا المحبوب بيير زاكرزيفسكي. قُتل بيير في هورنيكا، خارج كييف في أوكرانيا"، حسب ما جاء على موقع المحطة على الإنترنت.

وأشارت سكوت إلى أن زاكرزيفسكي "كان يعمل مصورا في مناطق الحرب، وغطى تقريبا كل قصة خبرية دولية لفوكس نيوز من العراق إلى أفغانستان إلى سوريا خلال مدة خدمته الطويلة معنا.. شغفه وموهبته لم يكن لهما مثيل".