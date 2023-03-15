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سافر الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، إلى بلادهـ بعد وفاة أحد أفراد أسرته، وتعرض اثنان منهما لإصابات إثر حادث مروري.

وقدم نادي الهلال السعودي تعزية ومواساة لـ رامون دياز مدرب الفريق ونجله ومساعده إيميليانو دياز بعد الحادث الأليم الذي تعرضت له أسرتهما.

وكان الجهاز الفني للهلال السعودي، منح اللاعبين رائحة سلبية من التدريبات، بعد تغلبهم على الفتح يوم أمس الثلاثاء في دور ربع نهائي كأس الملك، على أن يعاودوا تدريباتهم غدًا الخميس.

وكشفت إحدى الصحف الأرجنتينية عن تعرض نجل رامون دياز لحادث سير والذي أودى بحياة زوجة نجل مدرب الهلال السعودي، ونقله إلى الرعاية المركزة بأحد مستشفيات بوينس آيرس.

وأوضحت التقارير أن حالة نجل رامون دياز أصبحت مستقرة بعد تلقيه العلاج اللازم.