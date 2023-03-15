رينارد يعلن قائمة المنتخب السعودي لمباراتي فنزويلا وبوليفيا

أعلن هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، القائمة التي ستخوض مباراتي بوليفيا وفنزويلا، والتي ستقام خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس الجاري.

ومن المقرر أن يواجه منتخب السعودية نظيره فنزويلا يوم 24 من شهر مارس الجاري، فيما سيلتقي مع منتخب بوليفيا يوم 28 من الشهر ذاته.

وجاءت قائمة المنتخب السعودي لمباراتي فنزويلا وبوليفيا كما يلي:

«محمد العويس، نواف العقيدي، محمد اليامي، زكريا هوساوي، عبد الإله العمري، علي البليهي، أحمد شراحيلي، حسان التمبكتي، سلطان الغنام، متعب الحربي، رياض شراحيلي، عبد الله الخيبري، حسين القحطاني، محمد كنو، سعود عبد الحميد، سالم الدوسري، ناصر الدوسري، سامي النعجي، عبد العزيز البيشي، عبد الرحمن غريب، عبد الرحمن العبود، فهد الرشيدي، هيثم عسيري، هارون كمارا، فراس البريكان، صالح الشهري».