عقدت كلية الطب بجامعة الفيوم، ندوة تثقيفية تحت عنوان نشر ثقافة العمل التطوعي ضمن مبادرة "حياة كريمة" بحضور الدكتور حمدي محمد إبراهيم عميد كلية طب الفيوم.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحاضر خلالها الدكتور محمود القُللي منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة الفيوم.

وأكد حمدي محمد إبراهيم، أن حجم المشروعات الخدمية والصحية والتعليمية التي تقوم بتنفيذها مؤسسة حياة كريمة يبعث على الفخر بالجهد الذي بذل من أجل رفع المعاناة وتحسين نوعية الحياة لعدد ضخم من أسر محافظة الفيوم مشيرًا للدور الكبير الذى يقوم به طلاب الجامعة فى نشر الوعي بتلك الجهود لدى شرائح كبيرة من أهالي المحافظة.

فيما عرض محمود القُللي جهود المبادرة على مستوى مركزي يوسف الصديق وإطسا، مشيرًا إلى أن تكلفة مشروعات حياة كريمة بمحافظة الفيوم تجاوز 15 مليار جنيه لتنفيذ 1322 مشروعًا في مجالات البنية التحتية والتعليم والمجمعات الخدمية وقد روعي في اختيار المشروعات أن تخدم الفئات الأكثر فقرًا والأعلى في نسب الأمية وذوي الهمم والأسر المعيلة.

وأشار إلى أن المبادرة استطاعت أن تقدم خدماتها لـ18.5 مليون مستفيد في مرحلتيها التجريبية والأولى في 20 محافظة في عدد من المجالات الصحية والتعليمية والخدمية ومجالات التدريب ورفع نوعية الحياة.

وأضاف أن فكرة مبادرة حياة كريمة تقدم بها عدد من الشباب الوطني المتحمس لخدمة مصر لرئاسة الجمهورية تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وانطلقت المبادرة عام 2021 ليكون هدف القضاء على الفقر وسد الفجوة الحضارية بين القرى والمدن من أهم ركائزها، داعيًا طلاب الجامعة للتطوع في المبادرة للمشاركة بجهودهم ووعيهم في استكمال مشروعاتها.