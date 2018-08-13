السجن 10 أعوام لمتهم بحيازة هيروين في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، اليوم الثلاثاء، "ع.ف ر"، سائق، بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام، وتغريمه مبلغ مالي قدرة 200 ألف جنيه، ومصادرة المخدر، والسيارة، والميزان الحساس "المضبوطين"، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بحيازة قرابة نصف كيلو هيروين؛ بقصد الاتجار.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 23811 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة أول العامرية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والجريمة المنظمة، حول ضبط شخص بحيازته مواد مخدرة "هيروين" بقصد الاتجار.

وجاء بالتحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، أن عملية الضبط جرت إثر اتصال هاتفي من أحد المصادر السرية مفاده تحضير المتهم كمية من المواد المخدرة للبيع، فاتفق أحد ضباط المكافحة مع المصدر على تقديمه للمتهم كراغب للشراء، وانتقل المصدر السري وبرفقه الضابط حيث قدمه للمتهم كعميل، فاصطحبه المتهم داخل السيارة محل الواقعة، وعرض عليه حافظة بلاستيكية بداخلها مخدر الهيروين المخدر.

وأضافت التحقيقات أنه وما أن أبصر الضابط المخدرات حتى بادر باستخلاصها من يده المتهم، وبفضها تبين احتوائها على مادة الهيروين، وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي، وهاتف محمول، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على ميزان حساس عليه آثار المواد المخدرة.

وأوضحت التحقيقات أنه وبضبط المتهم ومواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة؛ بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والميزان لتجزئة المخدرات، والسيارة لاستخدامها في عملية الترويج، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة.

ولفتت التحقيقات إلى أن تقرير المعمل الكيميائي أظهر أن المضبوطات التي وجدت بحوزة المتهم هي عبارة عن 2 أسطوانة لمخدر الهيروين، تزن 447 جرام.

وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: أيمن مصطفى الصحن، وجلال فتحي أحمد عمار، وسكرتير الجنايات، سعيد عبد العظيم.