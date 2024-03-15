وزير الثقافة التركي: نعمل على استعادة 8659 قطعة أثرية مهربة إلى فرنسا

كشف وزير الثقافة والسياحة التركي، محمد نوري أرصوي، يوم الخميس، عن العمل على استعادة 8659 قطعة أثرية تم ضبطها في فرنسا عقب تهريبها من تركيا.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "إكس" (تويتر سابقا)، إن "كل شيء بدأ في عام 2019، عندما اكتشف قسم مكافحة التهريب لدينا عددًا كبيرًا من العملات المعدنية تعود لأصل الأناضول التركية معروضة للبيع في إحدى شركات المزادات بالنمسا. وتم نقل التحقيق الذي بدأ في النمسا إلى فرنسا".

وأشار إلى أن "سلطات إنفاذ القانون الفرنسية أطلقت تحقيقًا شاملاً ونموذجيًا ضد الأشخاص الذين قاموا بتسويق هذه الأعمال التي تم أخذها بشكل غير قانوني إلى الخارج من بلادنا".

وتابع: "في هذه الأثناء، ومع عملية (الأناضول والتراث) التي نفذتها الشرطة التركية وكان لها تأثير كبير حول العالم، انهار الفرع التركي للشبكة الإجرامية التي سرقت هذه الأعمال".

واستطرد: "عززت منظمة الجمارك العالمية تدفق المعلومات من خلال ضمان التنسيق بين البلدان. ونتيجة لكل هذه الجهود، تحصلت وحدة الجمارك والمخابرات الفرنسية على 8659 قطعة أثرية، بما في ذلك العملات المعدنية والنقوش".

ووجه الشكر "بشكل خاص إلى وحدة الجمارك والمخابرات الفرنسية وسلطات بلغاريا وألمانيا والنمسا ومنظمة الجمارك العالمية، والمديرية العامة لإنفاذ الجمارك في فرنسا، ووزارات التجارة والعدل والخارجية؛ لجهودهم المبذولة لاستعادة القطع الأثرية".