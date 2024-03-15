صحة دمياط تطلق قافلة علاجية بدمياط الجديدة

أطلقت إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بدمياط، قافلة علاجية بدمياط الجديدة، في منطقة مساكن الستين والسبعين، والتي تتضمن 12 عيادة تخصصية، بعدد 10 تخصصات طبية، ومعملا للدم والطفيليات، ووحدتين للأشعة والسونار، وصيدلية متكاملة تم إمدادها بكل الأدوية التي تغطي التخصصات الطبية المشاركة.

وأوضح بيان أصدره الدكتور السيد عبد الجواد، مدير مديرية الصحة بدمياط، أنه القافلة خلال يومي الأربعاء والخميس 13 و14 من مارس 2024، تردد عليها 1447 مواطنا، وتم توقيع الكشف الطبي عليهم بالمجان.



وأضافت الدكتورة سها خيري، منسق القوافل، بأنه تم الكشف المبكر على 236 حالة عن الأمراض المزمنة شملت الضغط والسكري ضمن مبادرة «افحص واطمن»، كما تم تحويل 16 حالة لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لـ13 حالة، بالإضافة إلى إجراء 512 تحليل دم، و34 تحليل طفيليات، كما تم فحص 22 حالة بالأشعة، و 23 حالة أخرى بالسونار.

كما تم عقد 10 ندوات طبية توعوية خلال أيام تواجد القافلة، حضرها 169 مواطنا من أهالي المنطقة، وتم صرف العلاج اللازم بالمجان لجميع المترددين من خلال صيدلية القافلة.