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لقي شاب مصرعه في ظروف غامضة، في أول جمعة من شهر رمضان المبارك.

تلقى اللواء مازن صبري مدير الأمن بمحافظة بورسعيد، إخطار من شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب يدعى يوسف (16 سنة) في ظروف غامضة، وذلك بمسكنه بعمارات الأمل الجديد بنطاق حي الضواحي.

أفادت المعلومات الأولية للحادث أن الأب تامر محمد شلبي متعاطي مخدر الآيس عاطل، وعمره 50 عاما، وتبين أن الابن مربوط بجنزير داخل شقته بالدور الأخير.

تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة حي الضواحي.

وجرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى النصر تحت تصرف النيابة العامة، لحين ورود تقرير الطب الشرعي؛ لحين التصريح بدفن الجثة.

وتكثف إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن بورسعيد جهودها لكشف ملابسات الحادث.