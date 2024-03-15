مصر تشارك في الاجتماع الاستثنائي للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي

ترأس السفير حمدى لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، وفد مصر المشارك في أعمال الدورة الثانية والعشرين الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الإفريقي -المجلس التنفيذي- والمنعقدة اليوم الجمعة، بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا.



وذكرت وزارة الخارجية - عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم - أن الاجتماع الوزاري ينظر في الآليات والقواعد المنظمة لانتخابات قيادات مفوضية الاتحاد الأفريقي المقرر عقدها خلال قمة الاتحاد الإفريقي المقبلة خلال فبراير 2025، والتي تشمل مناصب رئيس المفوضية ونائبه والمفوضين الستة، وذلك على النحو الذي يضمن عدالة توزيع المناصب وتمثيل الأقاليم الأفريقية الخمس في قيادات المفوضية.