انطلاق حفل ياسين التهامي في ماسبيرو بحضور وزير الأوقاف ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام

انطلق منذ قليل بمسرح التليفزيون في مبنى ماسبيرو حفل تكريم المنشد الشيخ ياسين التهامي، بحضور الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ونخبة من الشخصيات العامة وأبناء ماسبيرو.

بدأ الحفل، الذي تنقله قنوات التليفزيون، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور أحمد نعينع، تلاها عرض فيلم وثائقي عن فرسان التلاوة والإنشاد الديني في مصر.

يأتي الحفل في إطار احتفاء الهيئة الوطنية للإعلام برموز الإبداع المصري، من خلال فعاليات ضخمة تُقام على مسرح التليفزيون، الذي عاد للعمل الشهر الماضي بعد سنوات من إغلاقه، حيث شهد سابقًا إحياء الذكرى الخمسين لكوكب الشرق أم كلثوم وتكريم أسرة مسلسل "أم كلثوم".