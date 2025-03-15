الترجي التونسي يتجه لإقالة مدربه ريجيكامب

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أعلنت تقارير إخبارية في تونس عن قرار إدارة الترجي إقالة المدرب الروماني لاورنتسيو ريجيكامب بسبب تعثر الفريق في أكثر من مباراة بالدوري بالجولات الأخيرة.

وذكرت تقارير في وقت متأخر من مساء الجمعة أن إدارة الترجي بدأت بالفعل إجراءات فسخ العقد مع المدرب الروماني الذي تولى منصبه في نوفمبر الماضي بعقد يمتد حتى يونيو 2026.

وكان الترجي تعاقد مع ريجيكامف خلفا للبرتغالي ميجيل كاردوزو المدرب الحالي لنادي صن داونز الجنوب أفريقي منافس الترجي في دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

وفشل الترجي في الفوز في الجولتين الأخيرتين ضد فريقي اتحاد بن قردان حيث تعادلا 1/1 وشبيبة العمران الصاعد هذا العام إلى الدوري الممتاز حيث تعادل معه 2/2.

وبحسب المعلومات المتداولة شرعت إدارة النادي في التفاوض مع المدرب السابق للاتحاد المنستيري محمد الساحلي.