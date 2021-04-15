 رئيس الوزراء البلغاري يستقيل من منصبه رسميا - بوابة الشروق
الخميس 15 أبريل 2021 12:53 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار تدريس اللغة الهيروغليفية بالمدارس؟
النتـائـج تصويت

رئيس الوزراء البلغاري يستقيل من منصبه رسميا

رئيس وزراء بلغاريا<br/>بويكو بوريسوف
رئيس وزراء بلغاريا
بويكو بوريسوف
صوفيا - د ب أ:
نشر في: الخميس 15 أبريل 2021 - 12:47 م | آخر تحديث: الخميس 15 أبريل 2021 - 12:48 م

استقال رئيس الوزراء البلغاري، بويكو بوريسوف، من حكومته الائتلافية، كما كان متوقعا بعد إجراء الانتخابات البرلمانية في مطلع أبريل الجاري.

وأعلنت النبأ ميكا سايكوفا، الرئيسة المؤقتة للبرلمان المنتخب حديثا، خلال جلسته الأولى التي عقدت في صوفيا اليوم الخميس.

ومن المقرر أن يوافق أعضاء البرلمان بصورة روتينية، على استقالة الحكومة التي ظلت في السلطة منذ عام 2017.

وقد طالب آلاف المحتجين باستقالة بوريسوف على خلفية مزاعم فساد، في احتجاجات جرى تظيمها في صيف عام 2020.

وفي الانتخابات التي جرت في الرابع من إبريل الماضي، حصل حزب "مواطنون من أجل التنمية الأوروبية لبلغاريا" (جيرب) بزعامة بوريسوف، على 75 مقعدا في البرلمان الذي يضم إجمالا 240 مقعدا، مقابل 95 مقعدا قبل إجراء الانتخابات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك