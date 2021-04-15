 الرئيس العراقي يدين تكرار استهداف منشآت في أربيل - بوابة الشروق
الخميس 15 أبريل 2021 10:25 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار تدريس اللغة الهيروغليفية بالمدارس؟
النتـائـج تصويت

الرئيس العراقي يدين تكرار استهداف منشآت في أربيل

أ ش أ
نشر في: الخميس 15 أبريل 2021 - 10:22 ص | آخر تحديث: الخميس 15 أبريل 2021 - 10:22 ص

أدان الرئيس العراقي برهم صالح تكرار استهداف منشآت في أربيل وقبلها في بغداد ومناطق أخرى.

وقال صالح - في تغريدة على موقع الواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس ، وفقا لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إن "تكرار استهداف منشآت في أربيل، وقبلها في بغداد ومناطق اخرى، جرائم إرهابية مُدانة، تستهدف امن المواطن، وتُعيق المساعي الوطنية القائمة لحماية استقرار البلد وسيادته".

وأضاف أن تلك الجرائم تستوجب توحيد الصف لدعم الأجهزة الأمنية في فرض القانون وحماية المواطنين ومكافحة الإرهابيين الخارجين عن القانون.

كانت وزارة داخلية إقليم كردستان بالعراق أعلنت أمس أن طائرة مسيرة مفخخة كانت تحمل مادة (تي.إن.تي) شديدة الانفجار استهدفت مركزا لقوات التحالف الدولي في مطار أربيل.

ولم يوقع الانفجار أي خسائر في الأرواح، لكنه ألحق أضراراً مادية بأحد المباني، ولم يتم تحديد مصدر ومكان انطلاق الطائرة المسيّرة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك