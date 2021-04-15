البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي وجميع المسلمين بمناسبة شهر رمضان

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية جميع المصريين المسلمين وفي مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومسؤولي الدولة بمناسبة شهر رمضان.

كما هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني جميع المسؤولين في كافة الدول العربية بالمناسبة ذاتها.

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني خلال عظته الأسبوعية التى ألقاها مساء اليوم الأربعاء، :"أحب أولًا أن أهنئ إخوتنا المسلمين بشهر رمضان، وبهذا الصوم الذى يأتى من العام للعام هو صوم للعبادة وتنقية النفس وهو فرصة طيبة يحتفل بها إخواتنا المسلمين".

وتابع قائلا، "سبقناهم في أصوامنا من فترة ونتلاقى الآن في الأصوام، والأعياد سوف تتلاحق، ونحن كمصريين معروف عنا إننا شعب محب لله وشعب متدين، أهنئ جميع المسئولين وفي مقدمتهم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وجميع المسئولين في العالم العربي كله".

والقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، عظته الأسبوعية من المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية الكبري بالعباسية، دون حضور شعبي بسبب الظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا.