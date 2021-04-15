الآثار: الانتهاء من صيانة وتهيئة المومياوات الملكية بالقاعة المخصصة بمتحف الحضارة

أعلن المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط الانتهاء من صيانة وتهيئة المومياوات الملكية، التي تم نقلها إلى المتحف في موكب مهيب يوم 3 أبريل، وبذلك يكون اكتمل وضع جميع المومياوات الملكية بفتارين العرض المخصصة لها داخل قاعة المومياوات، تمهيدا لاستقبال الزائرين يوم الأحد 18 أبريل الموافق يوم التراث العالمي.

وقالت إيناس جعفر، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، في تصريح اليوم الخميس، إنه تم أيضا الانتهاء من تثبيت معظم التوابيت الخاصة بالمومياوات داخل القاعة، ويجري استكمال الأعمال لتثبيت باقي التوابيت والقطع الأثرية الخاصة بالملك أمنحتب الثاني وتحتمس الرابع، موضحة أن جميع الأثريين يعكفون حاليا على وضع اللمسات النهائية للقطع الأثرية الخاصة بالملوك استعدادا لاستقبال الزائرين يوم الأحد.

وأضافت أنه خلال الفترة الماضية عكف فريق الترميم على فك تغليف هذه المومياوات وفضها من كبسولة النيتروجين الخاصة بها وتهيئتها لاستقبال بيئة العرض الجديدة لها بالمتحف، وذلك وفقا للأساليب العلمية المتبعة.

جدير بالذكر أن تذكرة الزيارة للمتحف تشمل زيارة قاعتي المومياوات والعرض المركزي، بسعر موحد للزائر المصري 60 جنيها، والطالب المصري 30 جنيها، والزائر الأجنبي 200 جنيه والطالب الأجنبي 100 جنيه.