جنوب إفريقيا: مخاوف من ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار بعد وفاة 395 شخصا

وصلت حصيلة الوفيات جراء هطول أمطار غزيرة هذا الأسبوع في جنوب أفريقيا إلى 395 وفاة، وسط مخاوف من ارتفاع الحصيلة في ظل العدد الكبير من المفقودين.

وضربت العاصفة ولاية كوازولو-ناتال الساحلية شرقي البلاد، في أسوأ كارثة طقس في تاريخ جنوب أفريقيا.

وأغرقت مياه الأمطار العديد من الشوارع وجعلت السير فيها أمرا صعبا. وهوت جسور وانهارت منازل عدة. وجرى إغلاق ميناء ديربان، وهو واحد من أكبر موانئ الشحن في أفريقيا، خلال هذه الفترة.

وفر الآلاف إلى ملاجئ الطوارئ، وهم يعتمدون على المساعدات الإنسانية بسبب العواصف التي بدأت يوم الاثنين الماضي. وانقطعت إمدادات المياه والكهرباء عن العديد من المناطق.

وولاية كوازولو-ناتال واحدة من أهم المقاصد السياحية في جنوب أفريقيا، والعواصف أمر معتاد في مثل هذا الوقت من العام، ويعتقد كثيرون في المنطقة أنه تم الاستعداد بشكل مناسب لمثل هذه الحالة.

ومن المتوقع أن تهطل المزيد من الأمطار في عطلة نهاية الأسبوع التي يحل بها الفصح .