التموين يضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملات مكثفة بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة .

وإستمراراً لسلسلة الحملات التى تنفذها مديرية التموين بقيادة محاسب مجدي الخضر، بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطرى على الأسواق، تم ضبط مصنع جبن رومي بمركز ايتاى البارود يعمل دون ترخيص وضبط به 200 قرص منتج نهائي، و200 شيكارة ملح طعام، ومصنع مخللات يعمل دون ترخيص وضبط به 30 برميل معبأ زنة الواحد 150 كجم.



كما تم ضبط أحد الاشخاص قام بتجميع 500 لتر سولار من أحد محطات تموين السيارات، وفي مركز شبراخيت تم ضبط مصنع جبن يدار دون ترخيص، ومخبز تصرف في 13 شيكارة دقيق بلدي مدعم بالبيع في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة ومخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن حتى 12 جرامًا، وضبط مخبز لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز ولعدم الإعلان عن مواعيد العمل، و30 كجم أوكسجين يستخدم فى تصنيع الجبن، وتم تحرير محضرين عدم إعلان عن الاسعار لأنشطة تجارية مختلفة.



فيما تم ضبط أحد المخابز السياحية بدمنهور يعمل بالدقيق البلدي المدعم الخاص بالمخابز البلديه وضبط به 28 شيكارة دقيق منها ماهو مدون عليه دقيق فاخر وبداخله دقيق بلدى مدعم.

وفى مركز إدكو تم ضبط محل جزارة لحيازته وعرضه لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومياه غازية منتهية الصلاحية بإجمالي 102 زجاجة بلاستيكية سعة الواحدة 2 لتر، و12 لفة قمر الدين منتهية الصلاحية وأحد محال التجميل لعدم الإعلان عن الاسعار.

كما تم ضبط 9 محلات جزارة لعرضهم للبيع لحوم مكشوفة وعرضة للتلوث، أما في النوبارية تم ضبط 95 عبوة بويات و30 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية، وتحرير محضر تجميع 4 شكاير سماد يوريا المدعم باجمالى 200 كجم، وتحرير محضرين عدم إعلان عن الأسعار ومحضر لوكالة خضار وفاكهة لعدم وجود ترخيص.

وفي مركز ومدينة كوم حمادة تم تحرير محضرين لمستودعات غاز قاما بغلق المستودع في أثناء مواعيد العمل الرسمية و5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة ومحضر لبدال تموين لغلقه المحل في أثناء مواعيد العمل الرسمية ومحضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين عدم إعلان عن مواعيد التشغيل ووزن الرغيف.

أما في مركز أبو حمص تم ضبط 3 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن ومخبزين توقفا عن الإنتاج دون إذن مسبق أو وجود عذر قهري ومخبز لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات ومخبز غير معلن عن مواعيد العمل، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .