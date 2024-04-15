غرفة صناعة الحبوب تعلن جاهزية الصوامع لاستقبال القمح المحلي اعتبارا من اليوم

السلاموني: زيادة سعر أردب القمح إلى 2000 جنيه سيساهم في زيادة معدلات التوريد

أعلنت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية جاهزية الصوامع وأماكن استلام الأقماح المخصصة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستقبال القمح المحلي من المزارعين، اعتبارا من اليوم الاثنين.

وقامت وزارة التموين بتجهيز نقاط استلام متنوعة ما بين الصوامع والشون المطورة والهناجر والبناكر لاستلام القمح المحلي المنتج هذا العام بطاقات ومساحات تخزينية كبيرة، حسب بيان الغرفة.

وقال طارق حسانين، رئيس غرفة صناعة الحبوب، إن الدولة حريصة على دعم المزارع المصري وتشجيعه على زراعة القمح المحلي والتوريد لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستخدام القمح في إنتاج الخبز المدعم لتوزيعه على أصحاب البطاقات التموينية.

من جانبه، أوضح السلاموني نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات الاستباقية؛ من أجل نجاح موسم توريد القمح المحلى لعام 2024، منها زيادة سعر أردب القمح إلى 2000 جنيه لتشجيع المزارعين على التوريد، متوقعا توريد كميات تتراوح من 3.5 مليون إلى 3.8 مليون طن قمح محلي هذا العام لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية.

كما لفت إلى أن هناك طفرة كبيرة شهدتها البلاد على مدار الـ10 سنوات الماضية، من خلال التوسع في إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق، ومنها المشروع القومي للصوامع، حيث تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع إلى ما يقرب من 5 ملايين طن، بتوجيهات من القيادة السياسية، بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية أكثر من مليون طن أيضا.

كما أكد أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة، وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر فى الماضي؛ مما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية وهي سلعة القمح المحلي المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية، حيث يتم إنتاج ما يقرب من 250 مليونا إلى 270 مليون رغيف مدعم يوميا، وصرفه على بطاقات التموين بسعر الرغيف 5 قروش، رغم أن التكلفة الفعلة لإنتاج رغيف الخبز تصل إلى حوالي 1 جنيه، إلا أن الدولة مازالت حريصة على دعم الخبز لتخفيف العبء على المواطن.

وأضاف عبدالغفار السلاموني، أن زيادة سعر القمح المحلي هذا العام بالإضافة إلى توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بسرعة صرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة من التوريد، سيساهم في تشجيع المزارعين على توريد القمح المحلي لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستخدامه في إنتاج الخبز المدعم؛ مما يعزز المخزون الاستراتيجي للبلاد من الأقماح تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.