قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب، إن أسعار الأرز انخفضت بنسبة 20%، موضحًا أن كيلو الأرز عريض الحبة يباع للمستهلك بـ33 جنيهًا، ورفيع الحبة لا يتعدى 31 جنيها على أقصى تقدير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «أنا الوطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن سعر كيلو الأرز الشعير عريض الحبة وصل إلى 18 جنيهًا، ورفيع الحبة وصل إلى 17.5.

وأعرب عن أمله في استقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة، معقبًا: «إن شاء الله يحدث استقرار، وألا تكون هناك أزمات أو زيادة في الأسعار.. مش هيحصل»، بحسب وصفه.

ونفى حدوث مشكلة داخل مصر في أي محصول زراعي، قائلًا إن الدولة لم تشهد اختفاء للسلع من على أرفف السلاسل التجارية، كما حدث في الدول المتقدمة أيام جائحة كورونا.

وأكمل: «الصوب الزراعية توفر لنا الخضراوات على مدار العام، ولم تعد هناك أزمات كما يحدث في السابق، ونطمئن الشعب لا أزمات على مستوى السلع الغذائية بالكامل».