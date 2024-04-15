ماييلي يقود هجوم بيراميدز أمام المقاولون

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أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، مدرب بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب.

ويلعب المقاولون مع بيراميدز مساء اليوم الإثنين، على استاد الجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة المؤجلة من الأسبوع العاشر للدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

أحمد الشناوي في حراسة المرمى.

في الدفاع: محمد حمدي، كريم حافظ، أحمد سامي، محمد الشيبي.

في الوسط: مصطفى فتحي، وليد الكرتي، رمضان صبحي، بلاتي توريه، إبراهيم عادل.

في الهجوم: فيستون ماييلي.

على مقاعد البدلاء: "شريف إكرامي، أحمد فتحي، محمود مرعي، أحمد توفيق، مهند لاشين، محمد رضا بوبو، محمود صابر، محمود زالاكا، دودو الجباس".