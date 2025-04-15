عروض الدخان وليلى والزائر تختتم الدورة الأولى من مهرجان الفضاءات المسرحية

استطاع فريق عمل مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة، برئاسة الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، المرور بالدورة الأولى إلى بر الأمان، وسط حالة من الرضا العام لدى كل متابعين فعاليات تلك الدورة من المهرجان، والتي تم أهداها إلى الدكتور أشرف زكي.

ولد المهرجان وظهر للنور خلال شهرين فقط، وسط عدد الحضور الجماهيري به إلى 100%؛ لدرجة أن هناك عروضًا تم عرضها مرتين بعد عرضها لكثرة الحضور الجماهيري عليها، والإقبال الشديد وهو ما أدى بالبعض إلى الاستياء من الحضور، ولم يجد تذكرة لذا يراها نقطة سلبية، ولكن إدارة المهرجان تنظر إليها أنها نقطة إيجابية، حيث إن فرق عمل العروض استحوذوا على إعجاب الجمهور لهذه الدرجة؛ ما يعد دليل نجاح واضح، فيما ستقوم إدارة المهرجان بالبناء عليه والاستفادة منه في الدورات القادمة.

وكان آخر عروض مسابقة مسرح العلبة الإيطالي هو عرض «حتى يطير الدخان»، وهو فكرة مستوحاة من مسرحية الدخان لميخائيل رومان، والذي احتفى به المهرجان في أمسيته الثالثة.

العرض بطولة: كريم أدريانو، شريهان الشاذلي، امنيه حسن، أحمد بلا، أحمد حسنين، مصطفى عبد الهادي، نيللي الشرقاوي، ديكور كاميليا خيري، اضاءة كاجو، مخرجان منفذان: هيثم فرغلي ومحمد ناصر، مكياج روان علاء، إعداد موسيقي محمد خلفاوي، بوستر أحمد السويفي، تأليف فيصل رزق، ومن إخراج كريم أدريانو.

وفي نفس المبنى الذي شهد عرض «الدخان»، ولكن هذه المرة كان عرض آخر في مسابقة الفضاءات غير التقليدية بعنوان «حلم ليلى»، وهو دراماتورج عن نص «الأيام المخمورة» لسعد الله ونوس، حيث نتابع شخصية ليلى ابنة عبد القادر وسناء، بعد هروب أمها مع عشيقها والتي أدت بليلى إلى الاضطراب النفسي وتدخل في حالة فقدان للوعي، وتتذكر الأم في حلمها وتحاول جاهدة ألا تفقد أخيها هو الآخر.

المسرحية بطولة: ساندرا ملقي، هبة الكومي، أبانوب بحر، عمر سلطان، مخرج منفذ ريم حمدي، إعداد موسيقي أحمد رشدي، ديكور هبة الكومي، إضاءة محمود الحسيني كاجو، دراماتورج ليديا فاروق ومحمد حسن، ومن إخراج ليديا فاروق.

وجاء ختام ليالي مهرجان الفضاءات، بعرض «الزائر» وهو عرض ديو دراما والذي يدور حول مقولة للشاعر والكاتب اللبناني بول شاوول كم مرة الغرباء والأعداء فاتوا على البلاد بطريقة مهذبة وبطريقة بها مديح ثم احتلها.

والعرض بطولة: جاسمين أحمد وهبة الكومي، مهندس صوت محمد رضا، تصميم أداء حركي أحمد غريب، إضاءة وليد درويش، رقص هوائي سمر عزت، غناء ميار جمال، مخرج منفذ جرجس أنور، بوسترات سينو وأحمد رشدي، تأليف بول شاوول، ومن إعداد وسينوغرافيا وإخراج جاسمين أحمد.

الجدير بالذكر، أن الدكتور محمود فؤاد صدقي مدير المهرجان قد أعلن عن تكريم: اللجنة العليا للمهرجان وأعضاء لجان تحكيم مسابقتي المهرجان وأعضاء اللجان التنفيذية، واثنين من النجوم الشباب اللذين حققا نجاحا في دراما رمضان وموسم أفلام عيد الفطر المبارك هما: طه دسوقي وعصام عمر، بالإضافة الى توزيع جوائز المهرجان البالغة 16 جائزة في كل مسابقة، وذلك بعد غد الخميس في السابعة مساء بقاعة سيد درويش بالهرم.