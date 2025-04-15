المشاط: 86 مليار جنيه استثمارات عامة لقطاع الصحّة بخطة 25/2026

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الاستثمارات العامة الـمُوجّهة للنهوض بالخدمات الصحيّة المقدرة بنحو 86 مليار جنيه في خِطّة عام 2025/2026، مُتضمّنة زيادة الاستثمارات الـمُموَّلة من الخزانة العامة بأكثر من 87%.

يأتي ذلك خلال استعراضها اليوم الملامح القطاعيّة لخطة عام 2025/2026 مع إبراز توجّهات الخطة في تحقيق أبعاد التنمية القطاعيّة، وذلك بجلسة مجلس النواب اليوم، برئاسة حنفي جبالي، وبحضور أعضاء المجلس.



وتتضمّن المشروعات الرئيسة المُستهدفة بالخِطّة الانتهاء من تنفيذ 47 مُستشفى صحة وجامعي، منهم 41 مستشفى صحة و6 مستشفيات جامعية، وتخطّت نِسبَة الإنجاز بها 70% تمهيدًا لدخولها الخِدمة، منها 15 مُستشفى للرعاية العلاجيّة، و10 مُستشفيات للتأمين الصِحّي الشامل الـمرحلة الأولى، و4 مُستشفيات للتأمين الصِحّي الشامل الـمرحلة الثانية بمحافظات "مطروح، المنيا، شمال سيناء"، 3 مستشفيات أمانة مراكز طبية مُتخصّصة، 3 مستشفيات صحة نفسيّة.



وأضافت أنه تم الانتهاء أيضًا من تنفيذ 17 مركز تنمية أسرة مصرية، و9 وحدات صحيّة، ومركز البلازما بمحافظة سوهاج، بجانب استكمال تطوير وتجهيز 75 مُستشفى للرعاية العلاجيّة، 50 مُستشفى تتبع أمانة الـمراكز الطبيّة الـمُتخصّصة، 27 مستشفى أمانة صحيّة نفسيّة ، و11 مركز بلازما، البدء في 10 مُستشفيات نمطية منها، 2 مستشفى بالمنيا وكفر الشيخ، بجانب تنفيذ 172 مشروعًا في مجال تطوير الـمُستشفيات الجامعيّة، واستكمال ميكنتها، واستكمال تطوير وتجهيز المراكز والوحدات الطبيّة، مثل استكمال مبنى المعامل المركزيّة بمدينة بدر، والـمدينة الطبيّة بمعهد ناصر، وتطوير مراكز التحكّم، وتجهيزات الشبكة الوطنيّة الـمُوحّدة للطوارئ والسلامة العامة.

وأكدت الوزيرة، حرص الخِطّة على تعزيز إتاحة الخدمات الصحيّة، من خلال زيادة مُعدّلات إتاحة الأطباء لكل 10 آلاف نسمة، ومُعدّل إتاحة الأسِرّة في الـمُستشفيات، مع توجيه اهتمام خاص بتطوير وتعميم قطاع الرعاية الصحيّة الأوليّة وبأقسام الطب الوقائي، فضلًا عن مُواصلة التنفيذ الفاعل للبرنامج القومي للتأمين الصِحّي الشامل في باقي مُحافظات الجمهوريّ.



