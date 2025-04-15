محلل قطري عن زيارة الرئيس السيسي للدوحة: مهمة جدًا قبل زيارة ترامب للمنطقة

قال الكاتب والمحلل السياسي القطري عبدالله الخاطر، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاصمة القطرية الدوحة سادتها أجواء من السعادة بالضيف الكبير ومن يمثل الشعب المصري.

وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، مساء الثلاثاء، أن الزيارة جاءت في توقيت مهم بالنسبة للمنطقة وشعوبها وللأمة العربية وللأمن القومي العربي.

وشدد على أن مصر تمثل حجر الأساس في قضايا الأمة العربية، وتبذل جهودًا كبيرة إلى جانب قطر في ظل التحديات الراهنة، مشددا على أهمية التنسيق المشترك بين البلدين.

ونوه بأن التنسيق والتناغم بين مصر وقطر أمر أساسي للأمة العربية، وهو ما يمثل خط الدفاع عن القضية الفلسطينية في ظل حرب الإبادة التي يتعرض لها قطاع غزة.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس السيسي للدوحة مهمة لإيجاد تفاهم ومفاهيم للحصول على إجماع عربي أمام الظروف الراهنة، بجانب صياغة رؤية عربية موحدة.

وشدد على أهمية هذا التنسيق في ظل ترقب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة، مؤكدا أهمية أن تكون هناك لُحمة خليجية عربية ورؤية يمكن صياغتها وإيصال إلى الطرف الأمريكي.

وأفاد بأن زيارة ترامب المرتقبة للمنطقة يؤكد أهميتها على المستوى العالمي، ومن ثم لابد من ترجمة هذا الحضور من خلال موقف عربي يُمكِّن الشعب الفلسطيني ويحميه ويحمي حقوقه ويوفر غطاء للدول العربية إذا كانت دول مواجِهة أو دول فاعلة.

كما شدد على أهمية الزيارة على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين وكذلك على الصعيد الشعبي بجانب أهميتها إقليميًّا، كونها تأتي في توقيت حساس.