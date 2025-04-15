أعرب الفنان سامح حسين، عن سعادته الكبيرة بنجاح فيلمه الجديد «استنساخ» وردود فعل الجمهور الإيجابية تجاهه، مشيرًا إلى تقديمه شخصية جديدة تمامًا لم يقدمها من قبل وغير به جلده الفنى.

وأضاف فى تصريحات لـ«الشروق»، أن العمل ناقش قضية الذكاء الاصطناعى بشكل مختلف وجرىء أظهر سلبيات التكنولوجيا ومميزاته وكيفية التعامل معها.

وتابع قائلا: «كنت متخوفًا من فكرة تقديم عمل درامى يحمل قضية ضخمة، فالجمهور دائمًا يرانى فى أعمال كوميديا لايت تناقش مواضيع بسيطة، ولكن السيناريو هو ما أقنعنى بهذا المشروع، وأيضًا وثقت فى المخرج والمؤلف عبدالرحمن محمد رغم أن هذه أول تجربه فنية له».

وواصل: «رأيت أنه صاحب فكر فنى مختلف، وهذا ما حدث بالفعل وقدمنا شيئًا محترمًا للجمهور نال إعجابه بشكل كبير».

فيما أعربت الفنانة هبة مجدى، عن سعادتها بالعمل مع الفنان سامح حسين فى فيلم «استنساخ»، مشيرة إلى أنه فنان موهوب ومتنوع جدًا، ودائمًا كانت تتساءل لماذا يقدم كوميديا فقط؟، متابعة: «الحمد لله فى هذا العمل قدم لنا دراما وأكشن بشكل احترافى ونال العمل استحسان الجمهور».

وقالت «سامح حسين بذل مجهودًا فى هذا الفيلم جبارًا ليظهر بهذا الشكل للجمهور، وأنا بشكل شخصى تعلمت منه الكثير من الأشياء مثل خفة الظل، والالتزام وتحمل المسئولية، وعند انتهاء العمل ومشاهدته بعد المونتاج شعرت أننا قدمنا شيئًا مشرفًا للسينما المصرية، وفكرة جديدة لن تطرح بهذا الشكل وهى كيفية التعامل مع التكنولوجيا».

جدير بالذكر أن فيلم استنساخ يتناول فكرة مثيرة تربط بين الحياة الواقعية والخيال العلمى، مستفيدًا من التقدم التكنولوجى والرقمى الذى نشهده اليوم، وهو من بطولة سامح حسين، هبة مجدى، هاجر الشرنوبى، محمد عز، والعمل من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد.