أشرف زكي بعد غياب تمثيل النقابات الفنية: لن نساهم بأي دور في لجنة الدراما التي تتجاهلنا

علق الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على البيان المشترك الصادر عن نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، والذي أعرب عن الغضب من استبعادهم من تشكيل لجنة الدراما المختصة بوضع تصور استراتيجي للدراما المصرية، والتي عُقد أول اجتماعاتها، الإثنين، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لوضع الإطار العام لعملها.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة عبر «صدى البلد»: «أنا وزملائي في الاتحاد العام للنقابات، ونحن نمثل أكثر من 70 ألف فنان وجئنا بانتخابات وإرادة شعبية؛ لا نعلم أي شيء عن هذه اللجنة».

وأبدى تحفظه على تصريحات المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال تصريحات تلفزيونية، بأن اللجنة قد تستعين بالنقابات إذا ارتأت ذلك، قائلا: «أنا متحفظ جدًا على حديثه، (إذا اللجنة ارتأت)؟ نحن أهل البيت والخبرة وصناع الدراما، لا أتخيل، وأنا في النقابة منذ سنوات، أن أرى لأول مرة لجنة للدراما لا يُمثل فيها اتحاد النقابات».

وأعلن الموقف الرسمي للنقابات، قائلا: «تحدثتُ مع زملائي، ونحن لا نريد أن نُمثَّل في هذه اللجنة، ولا أن نتعاون في شيء، لأنهم مش شايفنا ويتجاهلونا ويهمشونا ويلغون دورنا، ونحن نقول لهم: ربنا يوفقكم، اللجنة تناقش الدراما والمسلسلات والأفلام والمسرح، وليس فيها عضو واحد من مجالس إدارات النقابات الثلاث، أو اتحاد النقابات! ليس لديّ تعليق».

وأضاف أن «هذا العام من أفضل المواسم الدرامية في التلفزيون المصري»، موضحا أن «الشركة المتحدة قدمت جهدًا عظيما جدًا ومسلسلات على أعلى مستوى، ليس بنسبة 100%، لكنا تجاوزنا 80%، وأشكر زملائي كل زملائي والشركة المتحدة على موسم دراما رمضان الرائع الذي شهد تقديم مسلسلات على أعلى مستوى تتجاوز 80 أو 85% ذات قيمة تليق بمصر هوليود الشرق».

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